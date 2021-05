Tennis

Tennis : Le clan Djokovic monte au créneau !

Publié le 8 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Novak Djokovic, numéro 1 mondial est connu pour posséder un mental d’acier, et être fort tactiquement. Ce n’est pas sa femme Jelena Djokovic qui dira le contraire, elle s’est exprimée récemment sur son mari et le moins que l’on puisse dire, c’est que Novak Djokovic est un passionné de tennis.

Âgé de 33 ans, Novak Djokovic qui connaît en ce moment une période difficile, possède un amour fou pour le tennis. C’est en tout cas ce que sa femme Jelena Djokovic a assuré ce samedi sur le média serbe Kurir . Alors qu’il a récemment reçu le soutien de plusieurs joueurs dont son compatriote Viktor Troicki, Novak Djokovic reste toujours un passionné de tennis qui ne laisse rien au hasard lors de ces matchs. Le tennis c’est sa vie, et c’est Jelena Djokovic qui le dit.

« Il est très dévoué et un grand professionnel »