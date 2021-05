Tennis

Tennis : Federer, Nadal… Novak Djokovic annonce un gros chamboulement à venir !

Publié le 11 mai 2021 à 13h35 par B.C. mis à jour le 11 mai 2021 à 13h42

Ces derniers mois, plusieurs espoirs du tennis mondial se sont illustrés sur les courts. Aux yeux de Novak Djokovic, le Big 3 qu’il forme avec Rafael Nadal et Roger Federer se rapproche indéniablement de la fin.

À eux trois, ils totalisent 58 tournois du Grand Chelem, et ce n’est pas fini. Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic conservent de grosses ambitions d’ici la fin de leur carrière, mais cela n’a pas empêché quelques grands espoirs de la petite balle jaune de s’illustrer sur les courts. Stéfanos Tsitsipás a notamment remporté le dernier tournoi de Monte-Carlo tandis qu’Alexander Zverev s’est illustré à Acapulco et Madrid plus tôt dans l’année. Interrogé sur l’émergence de la nouvelle génération, Novak Djokovic reconnaît que l’hégémonie du Big 3 touche à sa fin.

« Le changement approche, c’est quelque chose d’inévitable »