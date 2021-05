Tennis

Tennis : La grande annonce de Djokovic avant Roland-Garros !

Publié le 11 mai 2021 à 11h35 par B.C. mis à jour le 11 mai 2021 à 11h45

Alors qu’il affronte ce mardi Taylor Fritz pour son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic ne perd pas de vue Roland-Garros.

Ce mardi, Novak Djokovic fait son grand retour sur le circuit ATP en affrontant Taylor Fritz à Rome. Après ses dernières déconvenues à Monte-Carlo et Belgrade, le Serbe est attendu, d’autant qu’il avait décidé de faire l’impasse sur le Masters 1000 de Madrid. À 33 ans, Djokovic espère être au meilleur de sa forme pour Roland-Garros (30 mai-13 juin), l’une de ses priorités comme il l’a expliqué avant d’entrer en lice en Italie.

« Être au top à Paris »