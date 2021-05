Tennis

Tennis : Le témoignage fort de cet ancien coach de Roger Federer !

Publié le 10 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il a préféré sauter les Masters 1000 de Madrid et de Rome pour se réserver exclusivement pour Roland-Garros, Roger Federer a vu son ancien coach Paul Annacone parler de leur relation.

En manque de matchs et de rythme, Roger Federer, 39 ans, devrait quand même pouvoir participer à Roland-Garros. Si les attentes ne sont plus aussi élevées que par le passé, le tennisman suisse voudra faire bonne impression à Paris pour rassurer ses fans. Son ancien coach Paul Annacone s’est d’ailleurs exprimé sur la situation de Roger Federer et a notamment évoqué leur relation par le passé. Dans le podcast The Double Bagel Tennis Podcast , l’entraineur américain explique comment il faut s’y prendre pour coacher un tel joueur.

« Je n'ai jamais eu de problème avec Roger »