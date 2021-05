Tennis

Tennis - Roland-Garros : Cette révélation sur Roger Federer à Roland-Garros !

Publié le 13 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors qu’il a refusé de participer aux Masters 1000 de Madrid et Rome pour se préparer au mieux pour Roland-Garros, Roger Federer fait parler de lui. En effet, c’est Guy Forget ex-joueur et aujourd’hui directeur de Roland-Garros qui s’est exprimé à propos du Suisse.

À 39 ans, Roger Federer est obligé de faire des choix et ne peut pas prendre part à tous les tournois du circuit. C’est pour cela que cette année, le tennisman suisse a décidé de se concentrer sur Roland-Garros. Pour Guy Forget, ex-joueur et directeur du Grand Chelem de Paris, cette décision est tout à fait logique. Car si Roger Federer n’est pas connu pour être le meilleur joueur sur terre battue, Roland-Garros sera surtout une mise en bouche pour se juger et arriver prêt pour Wimbledon. Encensé récemment par Dominic Thiem, Roger Federer voudra faire bonne figure à Paris et pourquoi pas défier les pronostics.

« Plus Federer sera bon à Roland‐Garros, meilleur il sera à Wimbledon »