Tennis

Tennis : Le message fort de Thiem sur Federer !

Publié le 12 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Roger Federer fera son retour sur les courts de tennis lors de l'ATP 250 de Genève qui débutera dans quelques jours. L'occasion pour Dominic Thiem de rendre un fier hommage au Suisse, qui lui avait manqué sur le circuit.

Très prochainement, Roger Federer fera son retour sur les courts. Après ne plus avoir disputé un tournoi depuis celui de Doha en mars dernier, le Suisse va revenir lors de l’ATP 250 de Genève qui se tiendra du 15 au 22 mai. Le numéro huit au classement ATP va profiter de cette compétition pour peaufiner sa préparation après plusieurs semaines d’entraînement avant Roland-Garros. L’occasion pour Dominic Thiem d’envoyer un message fort à propos de l’octuple vainqueur de Wimbledon.

« Il a des capacités tellement irréelles que le fait de ne pas jouer autant ne me semble pas un vrai problème pour lui »