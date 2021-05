Tennis

Tennis : Rafael Nadal dresse un premier bilan avant Roland-Garros !

Publié le 15 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Victorieux de Reilly Opelka, Rafael Nadal disputera ce dimanche la finale du Masters 1000 de Rome contre Novak Djokovic. Avant de retrouver son rival serbe, l’Espagnol a fait le bilan de sa saison sur terre battue avant l’étape finale, Roland-Garros.

Alors qu’il sera opposé à Novak Djokovic ce dimanche lors de la finale du Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal s’est exprimé en conférence de presse après sa victoire contre l’Américain Reilly Opelka. L'Espagnol a notamment dressé le bilan de sa saison sur terre battue et de son travail de préparation fourni avant Roland-Garros, et semble satisfait de ses récentes performances. En améliorant encore quelques détails, Rafael Nadal sera fin prêt pour Paris à en croire ses propos.

« Je dois encore ajuster deux ou trois choses, mais j'ai deux semaines pour me préparer »