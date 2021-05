Tennis

Tennis : L’énorme confidence de Rafael Nadal après sa bataille à Rome !

Publié le 13 mai 2021 à 20h35 par T.M.

Qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Rome, Rafael Nadal a toutefois bataillé face à Denis Shapovalov. Une victoire qui fait du bien à l’Espagnol.

A quelques jours du début de Roland-Garros, Rafael Nadal doit encore parfaire sa préparation sur terre battue. Jusque-là, cela n’avait pas été si glorieux que cela pour l’Espagnol. A Rome, le 3ème joueur mondial cherche donc à se rassurer à l’approche du Grand Chelem parisien. Et ce jeudi, Nadal a réussi à décrocher son ticket pour les quarts de finale. Mais cela n’a pas été simple face à Denis Shapovalov puisque le joueur de 34 ans a dû jouer 3 sets et batailler pendant 3h27.

« Une victoire importante »