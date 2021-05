Tennis

Tennis : Le message fort de Rafael Nadal après son entrée en lice à Rome !

Publié le 13 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

Après s’être difficilement défait de l’Italien Jannik Sinner ce mercredi lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal s’est exprimé sur sa prestation.

Sorti victorieux de son combat contre le tennisman italien Jannik Sinner en 2 sets (7-5, 6-4), Rafael Nadal l’avait annoncé, ce premier match avait tout d’un piège pour l’espagnol. Contre un jeune adversaire redoutable, qui n’avait rien à perdre, Rafael Nadal se devait de sortir un match complet, et c’est ce qu’il a réalisé. Le Majorquin s’est exprimé en conférence de presse après sa victoire, et semble très satisfait de sa performance. Après avoir chuté à Madrid, Rafael Nadal espère cette fois-ci s’imposer à Rome cette semaine pour envoyer un message fort avant Roland-Garros.

« Ce match face à un adversaire aussi difficile avait une saveur particulière »