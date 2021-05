Tennis

Tennis : La révélation choc de Benoit Paire après sa défaite à Rome !

Publié le 10 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Défait ce lundi par l’Italien Stefano Travaglia lors du Masters 1000 de Rome, Benoit Paire s’est exprimé sur ce nouvel échec et a notamment fait part des conditions bizarres dans lesquelles il est arrivé pour le tournoi.

Éliminé dès son entrée en lice par Stefano Travaglia au Masters 1000 de Rome, Benoit Paire a fait part de sa difficulté à jouer ce lundi. En effet, après s’être fait vacciner, le natif d’Avignon n’était pas au top de sa forme au moment d’entamer sa semaine. Une raison qui peut donc expliquer son non-match ce lundi. Pour Benoit Paire, pas question d’abandonner, puisque le tennisman âgé de 32 ans s’est dit prêt pour Roland-Garros.

« Je n’ai même pas pu taper la balle une seule fois ici, je n’ai pas pu m’entraîner les derniers jours »