Tennis : Le message fort de Rafael Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 15 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur ce samedi de l’Américain Reilly Opelka (6-4, 6-4), Rafael Nadal va disputer une nouvelle finale au Masters 1000 de Rome. L’Espagnol s’est exprimé sur sa bonne performance, mais aussi sur sa préparation pour Roland-Garros.

Rafael Nadal, numéro 3 mondial, n’a pas fait de cadeaux à Reilly Opelka ce samedi lors de la demi-finale du Masters 1000 de Rome. Vainqueur en 2 sets (6-4, 6-4), l’Espagnol va de nouveau disputer une finale à Rome. Alors que Boris Becker a récemment affiché des doutes sur son niveau cette saison, Rafael Nadal semble petit à petit remettre les pendules à l’heure. Le Majorquin a d'ailleurs affiché ses ambitions pour la suite après sa victoire ce samedi.

« En ce qui concerne la préparation pour Roland-Garros, je considère que le travail est fait »