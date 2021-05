Tennis

Tennis : Cet aveu de Djokovic après sa victoire contre Tsitsipas !

Publié le 15 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Vainqueur sur deux jours de Stefanos Tsitsipas à Rome, Novak Djokovic s’est qualifié pour les demi-finales. Il se sent prêt à enchaîner.

Quand son duel face à Stefanos Tsitsipas a dû être stoppé ce vendredi soir, Novak Djokovic comptait un set et un break de retard. Après un combat titanesque de 3h15, le Serbe a retourné la situation et s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Rome. Alors qu’il doit enchaîner un second match, contre Lorenzo Sonego, ce samedi, le numéro 1 mondial se dit prêt à enchaîner.

« Je ne me sens pas fatigué »