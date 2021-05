Tennis

Tennis : La grande annonce de Federer sur son retour !

Publié le 14 mai 2021 à 20h35 par B.C. mis à jour le 14 mai 2021 à 20h37

Alors qu’il s’apprête à entrer en lice à l’Open de Genève, Roger Federer s’est prononcé sur son retour sur terre battue, à quelques jours de Roland-Garros.

Absent plus d’un an d'absence sur les cours en raison d’une blessure au genou, Roger Federer a fait son grand retour à Doha en mars dernier. Le Suisse a ensuite décidé de faire l’impasse sur les Masters 1000 de Madrid et Rome, mais rejouera dès ce mardi à domicile. Federer entrera en lice à Genève en affrontant le vainqueur du match entre Jordan Thompson et Pablo Andujar. Dans des propos accordés à la RTS , Federer en a dit plus sur son état d’esprit.

« Je crois que mon tennis est là »