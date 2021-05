Tennis

Tennis : Ce terrible constant sur Rafael Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 15 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Rafael Nadal s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome ce samedi, Boris Becker note une baisse de régime chez le Majorquin depuis le début de l'année.

Rafael Nadal, 34 ans, semble cette saison moins en forme sur terre battue. Après deux éliminations à Monte-Carlo et Madrid, l’Espagnol s’est refait une santé en remportant l’ATP de Barcelone. Et même s’il s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome ce samedi, Rafael Nadal paraît moins fort et plus prenable que les années passées, c’est en tout cas ce qu’affirme Boris Becker, légende du tennis.

« Cette année, je ne l’ai pas vu aussi fort sur terre battue que l’année dernière »