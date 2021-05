Tennis

Tennis : L’énorme coup de gueule de Novak Djokovic !

Publié le 14 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic concoure ce vendredi au Masters 1000 de Rome contre Stefanos Tsitsipas pour une place en demi-finale, le Serbe s’est exprimé sur le sujet de la mise en place de la technologie sur terre battue.

Interrogé sur l’utilisation de la technologie sur la terre battue, Novak Djokovic, numéro 1 mondial est très clair sur sa position, pour lui ce n’est pas nécessaire. Le tennisman serbe n’est pas du tout partisan d’adopter un système de technologie sur terre battue. Une surface différente des autres puisque les traces de balles sont visibles à l’œil nu, voilà pourquoi le système de challenge n’a donc jamais été instauré à ce jour. Ce serait alors un réel changement pour le tennis mondial. Novak Djokovic lui, semble de plus en plus en forme à l’approche de Roland-Garros. Il est en lice contre Stefanos Tsitsipas ce vendredi, pour une place en demi-finale du Masters 1000 de Rome.

« Il est facile de vérifier si la balle est entrée ou non avec la marque qu’elle laisse »