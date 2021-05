Tennis

Tennis : Retour, Roland-Garros... Roger Federer lâche ses vérités !

Publié le 17 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Aligné à Genève cette semaine, Roger Federer a justifié son choix de participer à Roland-Garros cette année.

Opéré du genou en 2020, Roger Federer a retrouvé le goût de la compétition à Doha en mars dernier. Pour son retour, le joueur de 39 ans était parvenu à battre Dan Evans, avant de tomber face à Nikoloz Basilashvili. Absent des courts depuis cette défaite, Federer fait son retour à Genève cette semaine. Pour son entrée en lice, le numéro 8 mondial affrontera le vainqueur du match opposant Jordan Thompson à Pablo Andujar. Federer enchaînera ensuite sur Roland-Garros. Le joueur est revenu sur son grand retour et sur sa participation au deuxième Grand Chelem de la saison.

« J’avais envie de jouer Roland d'une façon ou d'une autre »