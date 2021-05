Tennis

Tennis : Nadal dézingue l’organisation de Rome !

Publié le 17 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Rafael Nadal est tombé à deux reprises lors du tournoi de Rome qu’il a remporté. Il s’en est pris à l’organisation du tournoi.

Bien qu’il ait remporté le tournoi de Rome pour la 10e fois de carrière, Rafael Nadal ne gardera certainement pas un bon souvenir de cette édition 2021. La cause ? Ses deux chutes, heureusement sans conséquences, survenues durant la compétition. Le Majorquin est tombé une première fois lors de son match contre Alexander Zverev, en quart de finale. Une seconde fois en finale, contre Novak Djokovic.

Il est en colère contre la hauteur des lignes sur le court