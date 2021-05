Tennis

Tennis : Les révélations de Nadal sur sa lourde chute face à Zverev !

Publié le 14 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Rafael Nadal s'est fait peur lors de sa victoire contre Alexander Zverev ce vendredi (6-3, 6-4). L'Espagnol a chuté et est resté un long moment au sol avant de pouvoir reprendre le match. Après la rencontre, le numéro 3 mondial s'est confié sur cet incident.

Même s’il s’est imposé contre Alexander Zverev (6-3, 6-4) ce vendredi, Rafael Nadal s’est fait peur pendant la rencontre. Sur un échange avec l’Allemand, l’Espagnol a chuté à cause d’une ligne mal cloutée sur le court. Le numéro 3 au classement ATP est resté un long moment au sol. Mais au final, Rafael Nadal a pu se relever et terminer la rencontre. Le 13 fois vainqueur de Roland-Garros s’est confié sur cet événement après sa victoire.

« C’était dangereux. Plusieurs parties de mon corps me faisaient mal »