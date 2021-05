Tennis

Tennis : L’aveu de Tsitsipás sur son niveau actuel...

Publié le 19 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors qu'il va bientôt débuter l'Open de Lyon, Stéfanos Tsitsipás est conscient qu'il a encore énormément de progrès à faire s'il veut être considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis.

Stéfanos Tsitsipás fera son entrée en lice à l’Open de Lyon en simple ce jeudi. Le Grec affrontera l’Américain Tommy Paul, vainqueur d’un certain Jo-Wilfried Tsonga. Tsitsipás, de son côté, espère aller loin dans la compétition pour peaufiner sa préparer pour Roland-Garros qui approche à grand pas. Le joueur de 22 ans a fait de gros progrès ces derniers temps. Mais pour lui, ce n’est toujours pas suffisant, pas assez pour figurer parmi les meilleurs du tennis à l’heure actuelle.

«Il y a un écart important par rapport au meilleur que je dois combler»