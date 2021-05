Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 18 mai 2021 à 9h35 par B.C.

Malgré sa défaite à Rome contre Rafael Nadal, Novak Djokovic se montre satisfait de son niveau, à quelques jours du débat de Roland-Garros.

Après une élimination dès les huitièmes de finale à Monte-Carlo et une défaite surprise à Belgrade, Novak Djokovic a cette fois-ci atteint la finale du Masters 1000 de Rome, sans pour autant décrocher la victoire finale. Ce dimanche, le Serbe s’est en effet incliné face à Rafael Nadal (7-5, 1-6, 6-3), mais le numéro 1 mondial a affiché sa satisfaction après la rencontre. « Bien sûr, je suis déçu d'avoir perdu, mais je suis satisfait de mon niveau. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti comme ça sur terre battue », confiait Djokovic, désormais focalisé sur Roland-Garros (30 mai - 13 juin).

« De bonnes chances d’aller jusqu’au bout à Paris »