Tennis

Tennis : Ce très bel hommage rendu à Nadal, Djokovic et Federer !

Publié le 23 mai 2021 à 16h35 par K.V.

Vainqueur à Genève, Casper Ruud a tenu à rendre hommage au Big Three qui règne sur la planète tennis.

Vainqueur de l'Open de Genève grâce à une victoire finale face à Denis Shapovalov (7-6, 6-4), Casper Ruud est par la suite revenu sur sa relation avec Rafael Nadal. Le joueur norvégien, pensionnaire de l'Académie du natif de Majorque, s'est également montré très élogieux envers le Big Three, allant même jusqu'à imaginer une planète tennis sur laquelle Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer n'auraient pas joué à la même période. Et forcément, ça donne encore plus de titres pour chacun.

« S’ils n’avaient pas joué au même moment... »