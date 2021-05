Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga s’enflamme pour Rafael Nadal !

Publié le 19 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

À 34 ans, Rafael Nadal continue encore et toujours d'impressionner. Et ce n'est pas Jo-Wilfried Tsonga qui dira le contraire.

Après sa victoire en finale du Masters 1000 de Rome contre Novak Djokovic dimanche dernier, Rafael Nadal assoit un peu plus sa domination sur terre battue. Alors qu’il était moins dominant lors de ses premiers tournois sur terre battue cette année, le Majorquin est monté en puissance et semble bel et bien être le grand favori pour Roland-Garros. C’est en tout cas l’avis que partage le Jo-Wilfried Tsonga, qui n’a pas hésité à encenser Rafael Nadal récemment. Pour lui, si l'espagnol continue comme ça, il dépassera bientôt Roger Federer.

« En considérant que Nadal a cinq ans de moins que Federer, ce qu’il fait est exceptionnel »