Tennis : Yannick Noah rend un vibrant hommage à Roger Federer !

Publié le 24 mai 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2021 à 20h37

Yannick Noah est bluffé par Roger Federer et ce qu'il réalise à son âge. Interrogé sur l'ancien numéro un mondial, le Français n'a pas tari d'éloges à son égard.

Ancienne légende du tennis français, Yannick Noah est aujourd'hui encore le seul joueur de tennis tricolore à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem de l'ère Open en simple messieurs, Roland-Garros. Chanteur et observateur assidu du monde du tennis en général, l'homme de 61 ans s'est éloigné des courts après avoir été le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis jusqu'en 2018 et pourtant, il conserve un oeil particulier sur certains joueurs...

«Sur les courts, 200 mecs travaillent, et un seul joue Roger »