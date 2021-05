Tennis

Tennis : Le joli message de Gaël Monfils pour Roger Federer !

Publié le 24 mai 2021 à 11h35 par T.M.

En préparation pour Roland-Garros, Gaël Monfils s’est notamment entraîné avec Roger Federer. Et le Français a tenu à remercier le numéro 8 mondial.

Plus qu’une semaine désormais avant le grand début de Roland-Garros. Les meilleurs joueurs et joueuses du circuit ont ainsi rendez-vous Porte d’Auteuil pour s’affronter sur la terre battue parisienne. Un grand rendez-vous pour tout le monde et que chacun prépare à sa manière. De retour il y a peu sur les courts, Gaël Monfils espère faire bonne figure devant son public. Pour cela, le Français s’est notamment préparé aux côtés de Roger Federer, échangeant ainsi quelques balles avec le maitre à jouer suisse.

« Tu es une grande inspiration sur et en dehors du court »