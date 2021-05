Tennis

Tennis : Les confidences de Gaël Monfils sur Roland-Garros !

Publié le 18 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Gaël Monfils a remporté son premier match depuis son retour de blessure, lors du premier tour du tournoi de Lyon, face à Thiago Seyboth Wild. Concentré sur cette compétition, il ne pense pas à Roland-Garros.

Vainqueur de Thiago Seyboth Wild au premier tour du tournoi de Lyon, Gaël Monfils a remporté son premier match depuis son retour de blessure. Il était revenu lors du tournoi de Rome, où il s’était incliné dès son entrée en lice, face à Lorenzo Sonego. Tête de série numéro 5 à Lyon, Gaël Monfils n’avait plus connu la victoire depuis le mois de février… 2020. De bon augure donc à quelques jours du début de Roland-Garros. Pour autant, le joueur français n'a pas encore la tête tournée vers le Grand Chelem parisien.

« Je suis content. Je m'entraîne bien »