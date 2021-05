Tennis

Tennis Roland-Garros, Wimbledon... Cette annonce sur les chances de Federer !

Publié le 20 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors qu’il a raté son retour à la compétition en perdant dès son premier match à Genève, Roger Federer se prépare pour les échéances importantes à venir et notamment Roland-Garros et Wimbledon. Son ancien coach, Paul Annacone s’est exprimé sur la situation de son ancien poulain.

Battu lors de son entrée en lice à Genève par Pablo Andùjar, Roger Federer ne semble pas se préparer au mieux Roland-Garros. Sa présence à Paris, cette année, est un bon signe pour le tennisman de 39 ans, mais certains ne croient pas beaucoup en lui. C’est le cas de son ancien coach, Paul Annacone qui connaît plutôt bien Roger Federer et qui sait à quel point Roland-Garros sera difficile pour le Suisse. Mais alors que certains annoncent la fin de carrière de Roger Federer dans un futur proche, le coach américain lui, a confiance en son ancien poulain et sait que quand le Suisse arrivera sur gazon, tout sera d’un coup bien plus simple pour lui.

« Je pense que Paris va être vraiment difficile pour lui »