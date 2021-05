Tennis - Roland-Garros

Tennis - Roland-Garros : Les confidences de Novak Djokovic avant Roland Garros !

Publié le 23 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Une semaine après sa défaite contre Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic s’est exprimé sur son retour en forme et sur Roland-Garros qui arrive bientôt.

Alors qu’il avait marqué son bon retour en forme avec une finale au Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic a décidé de prendre une semaine de repos. Le tennisman serbe veut se préparer au mieux pour Roland-Garros, un tournoi au cours duquel il pense pouvoir aller loin. Le numéro 1 mondial s’est donc rendu à Belgrade chez lui, pour régler les derniers détails et s'est expliqué sur ce choix ce dimanche.

« Je mets tout en place pour être au top à Roland‐Garros »