Tennis

Tennis : La réaction de Roger Federer après son élimination à Genève

Publié le 19 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Ce mardi, Roger Federer a quitté assez tôt l'Open de Genève en s'inclinant contre Pablo Andújar dès les huitièmes de finale (6-4, 4-6, 6-4). Après la rencontre, le Suisse a révélé que son physique lui a fait défaut.

Le retour à Genève ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour Roger Federer. Le Suisse s’est incliné en trois sets contre Pablo Andújar (6-4, 4-6, 6-4) dès les huitièmes de finale de la compétition ce mardi. Pourtant, le numéro 8 au classement ATP misait sur ce tournoi afin de se préparer au mieux pour Roland-Garros qui se tiendra très prochainement (du 24 mai au 13 juin prochain). Après la rencontre, l’octuple vainqueur de Wimbledon a révélé certains points qui ont péché dans son jeu.

« Quand cela est devenu plus intense, plus dur, notamment en fin de match, mon jeu n’a pas répondu présent »