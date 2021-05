Tennis

Tennis : Ce constat très inquiétant sur Rafael Nadal avant Roland-Garros

Publié le 27 mai 2021 à 10h35 par A.D. mis à jour le 27 mai 2021 à 10h36

Alors que les qualifications pour Roland-Garros ont déjà commencé, Rafael Nadal est on ne peut plus attendu à la Porte d'Auteuil. Selon Boris Becker, le maitre incontesté du Grand Chelem français ne devrait pas assoir la même domination durant la compétition cette année.

Titré à 13 reprises à Roland-Garros, Rafael Nadal va tenter de rafler une nouvelle fois le saladier d'argent. Toutefois, il devrait avoir plus de difficultés à être sacré cette saison selon Boris Becker. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , la légende allemande a fait remarquer que Rafael Nadal avait beaucoup de mal cette année sur terre-battue et que la Next Gen avait un peu rattrapé son retard sur le Majorquin.

Rafael Nadal en ballotage défavorable pour Roland-Garros ?