Tennis

Tennis : Gaël Monfils s’enflamme après sa victoire à Roland-Garros !

Publié le 1 juin 2021 à 17h35 par T.M.

Pour son entrée en lice à Roland-Garros, Gaël Monfils s’est imposé en 4 sets face à Alberto Ramos-Vinolas. Une victoire qui a procuré beaucoup d’émotions au Français.

Face à Alberto Ramos-Vinolas, Gaël Monfils a dû batailler pour ce premier tour à Roland-Garros. Après avoir perdu le premier set, le Français a ensuite remporter les 3 suivants pour s’imposer et continuer son aventure à Porte d’Auteuil. Alors que les derniers mois n’ont clairement pas été simples pour Monfils, cela devrait donc lui faire du bien au moral. Cela semble aller mieux pour le 15ème joueur mondial, qui a réussi à s’arracher pour l’emporter, notamment grâce à l’appui du public présent à Roland-Garros.

« C'est grâce à vous »