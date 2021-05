Tennis

Tennis : Les confidences de Thiem après son échec à Roland-Garros !

Publié le 31 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Eliminé dès le premier tour de Roland-Garros par Pablo Andújar, Dominic Thiem a vécu un tournoi aussi rapide que décevant. Il ne compte pas chambouler ses habitudes de travail pour autant.

L’élimination de Dominic Thiem dès le premier tour de Roland-Garros est évidemment la plus grosse sensation de ce début de tournoi. Le numéro 4 mondial s’est fait sortir en 5 sets par l’Espagnol Pablo Andújar. Déjà en pleine crise de confiance avant le tournoi parisien, la défaite de l’Autrichien aussi tôt dans la compétition, et en plus après avoir mené de deux sets à zéro, pourrait être compliquée à gérer.

Il n’est en ce moment plus que l’ombre de lui-même