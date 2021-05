Tennis

Tennis : La frustration de Thiem après son élimination à Roland-Garros !

Publié le 30 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

C’est la surprise du tournoi pour cette première journée à Roland-Garros, Dominic Thiem, tête de série numéro 4 est élimine dès le 1er tour. Battu par Pablo Andujar en 5 sets (4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4), l’Autrichien s’est montré très frustré en sortie de match.

Après avoir mené 2 sets à 0 lors de son 1er tour contre Pablo Andujar ce dimanche, Dominic Thiem s’est totalement effondré contre l’Espagnol, et s’est donc incliné au bout des 5 sets. Pourtant tête de série numéro 4, le tennisman autrichien n’arrivait pas à Paris avec une énorme confiance et cela s’est vu. Après être revenu de blessure, Dominic Thiem a très peu performé sur terre battue, avec notamment une élimination au 1er tour à Genève. Des signaux révélateurs ce dimanche pour l’Autrichien qui, malgré sa mauvaise forme, espérait sûrement mieux qu’une sortie dès son premier match. Dominic Thiem s’est d’ailleurs exprimé après la rencontre sur son élimination de Roland-Garros.

« Cette défaite est très douloureuse »