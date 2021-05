Tennis

Tennis : Dominic Thiem dépité après Genève !

Publié le 21 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Arrivé en grand favori au tournoi de Lyon, Dominic Thiem est tombé dès le premier tour. Une contre-performance qui ne va pas l’aider à se mettre en confiance avant Roland-Garros.

Dominic Thiem était venu à Lyon pour se préparer pour Roland-Garros, mais aussi pour montrer à la concurrence qu’il faudrait compter sur lui. Alors qu’il était le favori du tournoi lyonnais, l’Autrichien a perdu dès le premier tour face à Cameron Norrie. Le numéro 4 mondial s’est incliné sèchement en 2 sets (6-2, 6-3). Il a semblé être très déçu après la rencontre.

Un gros coup d’arrêt pour Dominic Thiem