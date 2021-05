Tennis

Tennis : La réponse de Rafael Nadal à la polémique Osaka !

Publié le 30 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros a démarré ce dimanche, Rafael Nadal entrera lui mardi dans le tournoi, avec un 1er tour contre l’Australien Alexei Popyrin. Avant cela, l’Espagnol s’est exprimé sur la polémique récente de Naomi Osaka.

Rafael Nadal est en lice cette année pour remporter son quatorzième Roland-Garros, et fait toujours figure de favori à Paris. En confiance après sa victoire à Rome, l’Espagnol affrontera Alexei Popyrin lors de son 1er tour mardi. De quoi se mettre en jambes alors qu’il pourrait rencontrer dès les demi-finales, Novak Djokovic. Mais avant cela, Rafael Nadal s’est exprimé récemment sur la polémique déclenchée par Naomi Osaka, qui concerne les médias.

« Nous sommes des sportifs et il nous faut être prêt à accepter les questions qui nous sont posées »