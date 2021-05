Tennis

Tennis : Le premier adversaire de Nadal à Roland-Garros annonce la couleur !

Publié le 30 mai 2021 à 13h35 par K.V.

Alors qu'il va devoir se défaire d'Alexei Popyrin au premier tour pour espérer pouvoir aller plus loin à Roland-Garros, Rafael Nadal sait à quoi s'en tenir, son adversaire n'ayant rien à perdre.

« Les conditions me sont plus favorables, il fait beau et il y a du soleil donc les sensations sont bonnes. Il faut bien jouer, mais pour le moment je suis content de la façon dont les choses se déroulent. Je suis ici avec le plus grand enthousiasme. Depuis la fin de Rome, les choses sont sur la bonne voie. J’ai augmenté la charge de travail et j’ai fait des sessions doubles. » Avant de faire son entrée à Roland-Garros, Rafael Nadal s'est montré impatient. Alors qu'il peut remporter son 14e Grand Chelem à Paris, Rafael Nadal va devoir passer par un premier tour face à Alexei Popyrin, qui s'est montré ambitieux.

« Je n’ai rien à perdre. Dites lui que que j’ai gagné Roland‐Garros juniors. »