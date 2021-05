Tennis

Tennis : L'énorme sortie de cette légende sur Rafael Nadal !

Publié le 29 mai 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2021 à 18h37

Roland-Garros commence ce dimanche, et Rafael Nadal, grand favori du tournoi, affrontera l’Australien Alexei Popyrin au 1er tour. Alors qu’il va entamer sa quinzaine parisienne, l’Espagnol a vu une légende du tennis lui rendre hommage.

Dimanche, Rafael Nadal entamera une nouvelle édition de Roland-Garros dans le costume de favori. Le tennisman espagnol, qui s’est exprimé récemment sur l’importance d’un tournoi comme Roland-Garros pour lui, affrontera ce dimanche l’Australien Alexei Popyrin lors de son 1er tour. Une mise en bouche donc pour celui qui pourrait rencontrer son rival Novak Djokovic dès les demi-finales. Un beau programme en perspective pour Rafael Nadal, qui a vu la légende du tennis suédois, Björn Borg, lui rendre hommage.

« Il est le meilleur de tous les temps sur terre battue »