Tennis : Avant Roland-Garros, Monfils s'enflamme pour Federer !

Publié le 28 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros débute dimanche, Gaël Monfils s’est entraîné le week-end dernier avec Roger Federer pour préparer au mieux le Grand Chelem parisien. Le Français s’est exprimé sur le Suisse et n’a pas hésité à l’encenser.

Gaël Monfils affrontera Albert Ramos-Vinolas au 1er tour de Roland-Garros. De quoi se mettre en jambes pour le tennisman tricolore, qui a profité du week-end dernier pour aller s’entrainer avec la légende suisse Roger Federer. Une expérience spéciale qui lui a permis de préparer au mieux Roland-Garros. De même pour Roger Federer, qui après avoir affiché ses ambitions pour le Grand Chelem parisien, va maintenant devoir confirmer son retour au plus haut niveau. Gaël Monfils, qui l’a observé pendant 2 jours, ne se fait pas trop de soucis.

« Je suis aussi impatient que vous de voir comment il va gérer cela »