Tennis

Tennis : Ce très bel hommage rendu à Rafael Nadal !

Publié le 27 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros débutera ce dimanche, Rafael Nadal fera une nouvelle fois figure de grand favori à Paris. Vainqueur du Grand Chelem sur terre battue à treize reprises maintenant, l’Espagnol n’a plus rien à prouver, mais continue d’impressionner les observateurs du tennis, et notamment Sébastien Grosjean.

Roland-Garros commence dimanche, et Rafael Nadal sera opposé à l’Australien Alexei Popyrin au 1er tour. De quoi se mettre en jambes donc pour celui qui a remporté Roland-Garros 13 fois, et qui fera une nouvelle fois figure de favori cette année. À 34 ans, Rafael Nadal semble fort physiquement, et impressionne les observateurs du tennis. Après avoir remporté le Masters 1000 de Rome, le Majorquin arrive en confiance à Paris et tentera de conserver son titre. Alors que Rafael Nadal avait récemment dévoilé les raisons de sa longévité, ce jeudi, c’est un ancien joueur français a fait part de son admiration envers l’Espagnol.

« Sa force mentale est inhumaine, elle est en lui »