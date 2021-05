Tennis

Tennis : Federer, Nadal... Novak Djokovic ne redoute pas Roland-Garros !

Publié le 28 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur ce vendredi d’Andrej Martin (6–1, 4–6, 6–0), Novak Djokovic est en finale du tournoi de Belgrade chez lui. Avant de débarquer dimanche à Roland-Garros, le tennisman serbe s’est exprimé sur sa forme et le tournoi à Paris.

Novak Djokovic est sorti vainqueur ce vendredi de son combat contre Andrej Martin (6–1, 4–6, 6–0) lors de sa demi-finale à Belgrade. Le Serbe tentera désormais d'être sacré chez lui contre le Slovaque Alex Molcan afin de faire le plein de confiance avant de débuter dimanche Roland-Garros, où il affrontera au 1er Tour l’Américain Tennys Sandgren. À l'issue de cette victoire, Novak Djokovic s'est réjoui de son niveau avant d'entamer le Grand Chelem parisien, où un programme difficile pourrait l'attendre.

« Ce serait un plaisir de jouer Roger en quarts, un gros défi »