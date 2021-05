Tennis

Tennis : Le message fort de Djokovic avant Roland-Garros !

Publié le 28 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Largement victorieux contre Federico Coria ce jeudi (6-1, 6-0), Novak Djokovic a envoyé un message fort en vue de Roland-Garros. Et ses futurs adversaires seront prévenus : le Serbe est en grande forme !

Alors que Roland-Garros approche à grands pas, Novak Djokovic poursuit sa préparation. En quart de finale du tournoi de Belgrade ce jeudi, le Serbe s’est largement imposé en deux sets contre Federico Coria (6-1, 6-0). Le numéro 1 mondial s’est montré plutôt satisfait de sa grande prestation contre l’Argentin alors qu’il affrontera Andrej Martin ce vendredi après-midi. Et il a tenu à prévenir ses futurs adversaires du tournoi du Grand Chelem de Paris avec un message très fort.

« Je me sens sans aucun doute confiant (…) pour Roland‐Garros »