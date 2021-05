Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche sa confiance pour Roland-Garros !

Publié le 29 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il se prépare pour Roland-Garros, Rafael Nadal a pris le temps de discuter de la pluie et du beau temps. Il estime que le temps ensoleillé qui est attendu pour le tournoi lui sera bénéfique.

Comme tous les grands champion, Rafael Nadal fait attention à tous les détails, même à la météo. L’année passée, Roland-Garros avait eu lieu en automne et beaucoup pensaient que les conditions de l’époque gêneraient le Majorquin, qui avait tout de même remporté son 13e Roland-Garros. Cette année, le soleil devrait faire son grand retour lors du tournoi Parisien, ce qui ravit le numéro 3 mondial.

« C’est un tournoi très important pour moi »