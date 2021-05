Tennis

Tennis : Federer reçoit un message fort avant Roland-Garros !

Publié le 30 mai 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 30 mai 2021 à 17h36

Alors que Roland-Garros a débuté ce dimanche, Roger Federer jouera son 1er tour lundi contre l’Ouzbek Denis Istomin. Avant d’entamer sa quinzaine parisienne, le Suisse a reçu les éloges de son homologue belge, David Goffin.

Roger Federer, 39 ans, participe bien cette année à Roland-Garros et espère y performer pour se mettre en confiance avant Wimbledon. Le tennisman suisse affrontera Denis Istomin, lundi pour son 1er tour à Paris. Pas verni sur le tirage au sort, Roger Federer pourrait tomber dès les quarts de finale de Roland-Garros contre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Un vrai test à venir donc pour le Suisse, qui après avoir reçu récemment les éloges de Gaël Monfils, a cette fois-ci vu David Goffin le complimenter avant Roland-Garros.

« Pour lui, c’est surtout Wimbledon et il vient ici pour prendre de la confiance »