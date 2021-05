Tennis

Tennis : La révélation surprenante de Tsitsipas avant Roland-Garros !

Publié le 29 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Habitué à performer sur terre battue, Stefanos Tsitsipas est l’un des favoris de Roland-Garros. Mais le tournoi parisien n’est pas son objectif numéro 1 cette année.

Stefanos Tsitsipas fait partie de ces joueurs qui apprécient jouer sur terre battue. Demi-finaliste de la dernière édition de Roland-Garros, puis finaliste au tournoi de Barcelone et vainqueur à Monte-Carlo et à Lyon dernièrement, le Grec est l’un des favoris cette année. En plus, il n’est pas tombé dans la moitié de tableau la plus compliquée et est assuré de ne pas rencontrer Novak Djokovic ou Rafael Nadal avant la finale.

« Wimbledon sera le tournoi le plus important de l’année pour moi »