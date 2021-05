Tennis

Tennis : La sortie forte de Benoît Paire avant Roland-Garros !

Publié le 28 mai 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2021 à 19h44

Roland-Garros débute ce dimanche, et Benoît Paire affrontera dès le premier tour la tête de série numéro 15, Casper Ruud. Avant d’entamer sa quinzaine parisienne, le Français a voulu faire passer un message à tous ses fans.

Alors qu’il a du mal à retrouver un bon niveau, Benoît Paire sera de la partie dimanche pour le début de Roland-Garros. Le tennisman tricolore aura d’entrée un défi de taille, puisqu’il affrontera le Norvégien Casper Ruud, tête de série numéro 15 du tournoi. Après avoir trouvé un nouveau coach, en la personne de Boris Vallejo, Benoît Paire essayera à Roland-Garros de performer et surtout de prendre du plaisir. Alors qu’il traverse une période difficile, et semble se lasser du tennis professionnel, le Grand Chelem parisien pourrait être un bon endroit pour se relancer. Benoît Paire s’est d’ailleurs exprimé sur son compte Twitter en marge du tournoi et a voulu faire passer un message.

« J’ai besoin de vous pour mettre le feu »