Tennis

Tennis : Novak Djokovic a reçu un conseil de… son frère !

Publié le 27 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros approche, Novak Djokovic est toujours en lice dans le tournoi de Belgrade. Le Serbe pourrait être affecté au niveau de sa forme pour le tournoi du Grand Chelem de Paris. Pourtant, son frère lui avait déconseillé d'aller jouer en Serbie.

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du début de Roland-Garros. Et certains joueurs continuent leur préparation afin d’être dans une forme optimale pour le tournoi du Grand Chelem de Paris. Ainsi, Novak Djokovic a changé ses habitudes puisqu’il a pris part au tournoi de Belgrade, seulement une semaine avant Roland-Garros. Toujours en lice puisqu’il affrontera Federico Coria ce jeudi pour le compte des quarts de finale, le Serbe a peut-être pris un risque. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé de le prévenir pour certains de ses proches.

« J’ai dit à Novak de ne pas venir »