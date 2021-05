Tennis - Roland-Garros

Tennis : La réaction de Roger de Federer après sa première victoire à Roland-Garros !

Publié le 31 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Attendu pour son premier tour à Roland-Garros, Roger Federer n'a pas déçu. Le Suisse s'est montré plutôt satisfait de sa performance en conférence de presse d'après-match.

Présent sur le même tableau qu'un certain Novak Djokovic pour ce Roland-Garros, Roger Federer s'est montré très à l'aise lors du premier tour ce lundi. Le Suisse a disposé facilement de Denis Istomin en trois sets à zéro. Et si l'homme aux multiples victoires de ce sport restait sur plusieurs échecs dernièrement, il a su se reprendre en main et démarrer idéalement son Grand Chelem.

« C'est surtout en match que je dois prouver à moi-même »