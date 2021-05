Tennis - Roland-Garros

Tennis : La réaction de Benoît Paire après son élimination au premier tour !

Publié le 31 mai 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 31 mai 2021 à 18h37

Sorti par Casper Ruud dès le premier tour de la compétition, Benoît Paire a réagi à son élimination en conférence de presse d'après-match.

En manque de confiance avant d'attaquer Roland-Garros, Benoît Paire avait promis de tout donner pour ce tournoi avec le retour du public. Pas épargné par le tirage au sort, le Français s'est incliné contre Casper Ruud dès le premier tour mais a fait honneur au public en se battant jusqu'au bout. Le Norvégien, quant à lui, poursuit sa route sans trembler.

« Cette dose d'amour du public me fait du bien »