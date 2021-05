Tennis

Tennis : Nadal, Roland-Garros... Novak Djokovic envoie un message clair !

Publié le 31 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

Après avoir remporté le tournoi de Belgrade le week-end dernier, Novak Djokovic était présent en conférence de presse ce lundi pour évoquer Roland-Garros et un certain Rafael Nadal.

Victorieux samedi dernier sur le tournoi de Belgrade, Novak Djokovic a fait le plein de confiance avant d'entamer Roland-Garros. Son premier match aura lieu mardi pour la session de nuit, sans public donc, à cause des mesures sanitaires en vigueur. Et cette année, le Serbe se retrouve dans la même partie de tableau qu'un certain Rafael Nadal ! L'occasion pour lui de s'exprimer sur cet affrontement potentiel que tout le monde attend avec impatience.

« Je ne dois pas être obsédé par cette hypothétiques demi‐finale »