Tennis - Roland-Garros : Tsonga éteint la polémique sur l’horaire de son match !

Publié le 1 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Tout juste éliminé de Roland-Garros ce lundi, Jo-Wilfried Tsonga aurait pu se plaindre de l'heure tardive de son match (22 heures). Mais le Français a préféré rester calme, évitant toute polémique.

Jo-Wilfried Tsonga n’aura pas duré très longtemps sur l’édition 2021 de Roland-Garros. Le Français s’est incliné en quatre sets contre Yoshihito Nishioka (6-4, 6-2, 3-6, 7-6) ce lundi pour son entrée en lice dans le tournoi. Mais la rencontre aurait pu faire polémique en raison de l’horaire à laquelle elle s’est déroulée. En effet, l’ancien numéro 5 au classement ATP est entré sur le court sur les coups de 22 heures. Une heure assez tardive pour l’actuel 77e mondial. Mais il n’a pas tenu à faire de vagues.

« Je suis là, j’ai envie de jouer, je suis content »