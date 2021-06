Tennis

Tennis : La réaction de Rafael Nadal après sa première victoire à Roland-Garros !

Publié le 2 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Ce mardi, Rafael Nadal entrait en lice contre l’Australien Alexei Popyrin à Roland-Garros, et a remporté son 1er tour en 3 sets (6-3, 6-2, 7-6). L’Espagnol s’est exprimé sur sa prestation qui était loin d’être la plus impressionnante de sa carrière à Paris.

Treize fois vainqueur à Roland-Garros, Rafael Nadal arrive une nouvelle fois cette année dans le costume de grand favori à sa propre succession. Après s’être exprimé sur la polémique de Naomi Osaka avant le début du tournoi, le Majorquin débutait Roland-Garros ce mardi, avec un premier tour contre l’Australien Alexei Popyrin. Vainqueur en 3 sets (6-3, 6-2, 7-6), Rafael Nadal n’a pas été aussi dominant que d’habitude, notamment lors du 3ème set, où il a dû batailler et sauver deux balles de set pour terminer le match. Le tennisman espagnol s’est exprimé après la rencontre et ne semble pas du tout perturbé quant à cette petite baisse de régime.

« Une balle de set et une balle de match, ce sont deux choses différentes »